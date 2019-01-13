15-летняя украинка Лопатецкая выиграла второй теннисный турнир подряд

Второй титул подряд в Гонконге позволит Дарье впервые войти в топ-400 мирового рейтинга.

489-я ракетка мира 15-летняя украинка Дарья Лопатецкая стала победительницей теннисного турнира серии ITF в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов. В финальном матче украинская теннисистка обыграла китаянку Ма Шуюэ, занимающую 357-е место в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 6:3.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

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Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов. За это время Лопатецкая сделала 3 эйса и 5 брейков, допустив 3 двойные ошибки. Отметим, что в основную сетку Лопатецкая попала через квалификацию, куда получила wild card. Таким образом, суммарно она выиграла 7 матчей в Гонконге.

Всего же Лопатецкая выиграла уже 12 подряд матчей на хардовом покрытии. На прошлой неделе он также стала чемпионкой турнира ITF на кортах Гонконга.

15-летняя украинка выиграла уже свой четвертый титул на взрослых турнирах. Кроме двух побед в Гонконге в 2019 году, она побеждала в Анталье и Байе в 2018-м.

За победу в Гонконге Лопатецкая получит 51 очко в рейтинг, но изменения в нем отобразятся только через две недели. Украинка поднимется сразу на 186 мест и станет 303-й ракеткой мира. Это будет новый рекорд в ее профессиональной карьере.