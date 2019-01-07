Федерер в интервью CNN расплакался, отвечая на вопрос о погибшем тренере (видео)

Бывший наставник швейцарца Питер Картер погиб во время сафари в 2002 году.

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер расплакался в интервью CNN, отвечая на вопрос, что бы о его карьере подумал Питер Картер – его бывший тренер, погибший во время сафари в 2002 году.

«Простите. Надеюсь, он бы мною гордился. Думаю, он не хотел, чтобы я впустую потратил свой талант. Думаю, его смерть в каком-то смысле меня стимулировала, и я начал упорно работать.

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Мы с Питером познакомились, когда он приехал играть клубный турнир в Базеле. Я тогда был маленький, а он был одной из звезд команды. В итоге мне повезло, и он начал со мной заниматься.

Питер был очень важным человеком в моей жизни. Потому что именно его я должен благодарить за свою технику», - отметил Федерер, сообщает CNN.

Как сообщал УНИАН, Роджер Федерер в конце декабря 2018 года сыграл в теннис в австралийской пустыне и встретился с юными игроками.