Федерер сыграл в теннис в австралийской пустыне

Третья ракетка мира встретился с юными игроками.

Легендарный швейцарский игрок Роджер Федерер встретился с юными теннисистами в Те-Пиннаклс, небольшой пустыне в Западной Австралии, которая является главной достопримечательностью национального парка Намбунг.

Федерер третий год подряд на старте сезона выступит на Кубке Хопмана - ежегодном традиционном выставочном турнире. Его партнершей в составе сборной Швейцарии будет Белинда Бенчич. Их первый поединок состоится в воскресенье против сборной Великобритании, сообщает btu.org.ua.

Напомним, что 2018 год Федерер завершил на третьем месте в рейтинге ATP - вслед за сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.