Федерер сыграл в теннис в австралийской пустыне
18:13, 27 декабря 2018Другое
44 0
Третья ракетка мира встретился с юными игроками.
Роджер Федерер сыграл в теннис в пустыне / Keystone
Легендарный швейцарский игрок Роджер Федерер встретился с юными теннисистами в Те-Пиннаклс, небольшой пустыне в Западной Австралии, которая является главной достопримечательностью национального парка Намбунг.
Федерер третий год подряд на старте сезона выступит на Кубке Хопмана - ежегодном традиционном выставочном турнире. Его партнершей в составе сборной Швейцарии будет Белинда Бенчич. Их первый поединок состоится в воскресенье против сборной Великобритании, сообщает btu.org.ua.
Напомним, что 2018 год Федерер завершил на третьем месте в рейтинге ATP - вслед за сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter