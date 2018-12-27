Серена Уильямс о новых правилах WTA для беременных: уже не нужно ждать, чтобы завести ребенка

37-летняя американка положительно отреагировала на изменения в правилах начисления рейтинговых очков.

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс положительно отреагировала на изменения в правилах начисления рейтинговых очков, которые были введены недавно Женской теннисной ассоциацией.

Отныне теннисистки, которые возвращаются на корт после родов или повреждений, в течение трех лет смогут воспользоваться так называемым «специальным рейтингом».

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"Думаю, это замечательно. Молодые теннисистки могут взять перерыв и родить ребёнка, и им не нужно беспокоиться о возвращении и не нужно ждать, пока карьера будет подходить к концу, чтобы завести ребёнка. Это очень хорошее правило", - отметила Серена Уильямс, которая в сентябре 2017 года родила дочь.

"Пройденный мною путь открыл мне глаза. Решила бы я родить, если бы правила изменились раньше? Не знаю. Но сейчас у теннисисток появилась возможность больше не задавать никаких вопросов. Это очень важное и особенное изменение, и я рада, что WTA это сделала", - добавила американская спортсменка, которую цитирует Sport360.com.

Напомним, также ассоциация разрешила теннисисткам надевать леггинсы и компрессионные шорты на корте без необходимости надевать юбку.