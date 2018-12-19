Серена Уильямс добилась революции в правилах WTA для теннисисток-матерей и отменила юбки на корте

WTA ввела правила о сохранении рейтинговых позиций для теннисисток, уходивших в декрет.

Женская теннисная ассоциация (WTA) утвердила новые правила, касающиеся спортсменок, которые вынуждены сделать перерыв в карьере из-за беременности.

Теннисистки, которые возвращаются на корт после родов или повреждений, отныне смогут воспользоваться так называемым «специальным рейтингом», сообщает Sportarena со ссылкой на интервью генерального директора WTA Стива Саймона официальному сайту ассоциации.

Если отсутствие теннисистки связано с родами, она может воспользоваться специальным рейтингом в течение трех лет с момента рождения ребенка.

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Введение правила связано не в последнюю очередь с новостями о том, что Серена Уильямс была несеянной на своем первом после родов турнире Большого Шлема, которым стал Открытый чемпионат Франции-2018.

Также ассоциация приняла решение узаконить разрешение на ношение спортсменками леггинсов и компрессионных шорт без необходимости надевать юбку или другое дополнительное снаряжение поверх них.

Последнее решение также связано с тем, что в августе президент Французской теннисной федерации заявил, что Серена Уильямс больше не может участвовать в турнире в черном обтягивающем комбинезоне.

"Это часть моды сегодня. Если прошлая мода устарела, то почему мы должны ее придерживаться? Мы решили дать игрокам шанс быть теми, кем они хотят быть, и носить то, что они хотят, в чем им комфортно", - отметил Стив Саймон.

При этом он уточнил, что новые правила не распространяются на соревнования Большого Шлема, где на каждом из турниров организаторы могут вводить собственные ограничения в экипировке игроков.

Как сообщал УНИАН, Серену Уильямс оштрафовали на 17 тысяч долларов за трехкратное нарушение правил поведения в ходе финального матча на US Open-2018.