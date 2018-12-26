Свитолина объявила об окончании предсезонной подготовки

30 декабря стартует первый для Элины турнир в австралийском Брисбене.

Элина Свитолина на своей странице в Instagram сообщила поклонникам о том, что завершила подготовку к грядущему старту теннисного сезона.

Уже 30 декабря стартует турнир в австралийском Брисбене, где украинка посеяна под первым номером и попробует защитить свой титул, который добыла в январе 2018 года в финальном матче с Александрой Саснович.

После этого в графике Свитолиной - выступление на Открытом чемпионате Австралии, после чего она планирует выступить за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в Польше.

Напомним, сезон 2018 года Элина завершила на мажорной ноте, став победительницей Итогового турнира WTA в Сингапуре.