Женская сборная Украины по биатлону заняла 8-е место в эстафете этапа Кубка мира

Украинки не смогли на равных пройти дистанцию с лидерами мирового биатлона, провалившись вместе с Германией.

В Хохфильцене (Австрия) завершилась женская эстафетная гонка этапа Кубка мира, в которой сборная Украины заняла 8-е место.

Наша четверка пробежала дистанцию с отставанием в 2 минуты 11,9 секунды от лидера, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинки держались в группе лидеров лишь на первом этапе, который хорошо преодолела Анастасия Меркушина. А вот Вита Семеренко уже на первой стрельбе в положении лежа расстреляла 5 мишеней только из 8 патронов, использовав все дополнительные.

В дальнейшем украинки - за команду также бежали Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная - также не отличались особой точностью, использовав 9 дополнительных патронов.

В итоге, наша команда замкнула 8-ку сильнейших из 22 национальных команд (20 - финишировали).

Победу в гонке одержала сборная Италии, с итоговым результатом 1 час 10 минут 58,7 секунды (0 штрафных кругов + 3 дополнительных патрона). В призеры также попали национальные команды Швеции (8,4 секунды, 0+8) и Франции (11,8 0+9).

Этап Кубка мира в Австрии завершится сегодня днем мужской эстафетной гонкой.