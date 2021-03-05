Звездный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович принял участие в популярном музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
Читайте такжеФутболист сборной Украины хотел бы спеть в дуэте с легендой русского шансонаВидео было опубликовано в Twitter телеканала Rai.
Ибрагимович вышел на сцену вместе с главным тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем, который недавно победил онкологическое заболевание.
Вместе с еще двумя исполнителями они спели песню "Lo vagabondo ("Я бродяга") итальянской группы "I Nomadi".
Отметим, что Ибрагимович, похоже, не лучшим образом выучил слова песни.
Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌— RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021
Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂
Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf
Любопытно то, как Ибрагимовичу пришлось добираться до Сан-Ремо из Милана. По его словам, он ехал на автомобиле, но попал в пробку. Тогда он остановил проезжающего мимо мотоциклиста, который оказался фанатом "Милана", и попросил его довезти оставшиеся 60 километров.
"Просидев в машине три часа, я сказал водителю, что мне нужно выйти. Я просто остановил этого парня и спросил, может ли он мне помочь. К счастью, он оказался болельщиком нашей команды", - рассказал Ибрагимович.
60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ➡️https://t.co/YmmduZpfTp— Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 4, 2021
⚡️Il video di @Ibra_official ⤵️#Sanremo2021@RaiUnopic.twitter.com/l1HHkJ4Fq1
Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"
- Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.
- В текущем сезоне на его счету 14 голов в 14 матчах Серии А. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
- Ближайшие матчи "Милана" 39-летний форвард пропустит из-за травмы
- В этом сезоне Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.
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