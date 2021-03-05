Златан Ибрагимович / фото REUTERS

Звездный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович принял участие в популярном музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Читайте такжеФутболист сборной Украины хотел бы спеть в дуэте с легендой русского шансонаВидео было опубликовано в Twitter телеканала Rai.

Ибрагимович вышел на сцену вместе с главным тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем, который недавно победил онкологическое заболевание.

Вместе с еще двумя исполнителями они спели песню "Lo vagabondo ("Я бродяга") итальянской группы "I Nomadi".

Отметим, что Ибрагимович, похоже, не лучшим образом выучил слова песни.

Любопытно то, как Ибрагимовичу пришлось добираться до Сан-Ремо из Милана. По его словам, он ехал на автомобиле, но попал в пробку. Тогда он остановил проезжающего мимо мотоциклиста, который оказался фанатом "Милана", и попросил его довезти оставшиеся 60 километров.

"Просидев в машине три часа, я сказал водителю, что мне нужно выйти. Я просто остановил этого парня и спросил, может ли он мне помочь. К счастью, он оказался болельщиком нашей команды", - рассказал Ибрагимович.

Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"

  • Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.
  • В текущем сезоне на его счету 14 голов в 14 матчах Серии А. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
  • Ближайшие матчи "Милана" 39-летний форвард пропустит из-за травмы
  • В этом сезоне Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь