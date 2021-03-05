Любопытно, что добираться на фестиваль Златану Ибрагимовичу пришлось на мотоцикле.

Звездный нападающий "Милана" Златан Ибрагимович принял участие в популярном музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

Читайте такжеФутболист сборной Украины хотел бы спеть в дуэте с легендой русского шансонаВидео было опубликовано в Twitter телеканала Rai.

Ибрагимович вышел на сцену вместе с главным тренером "Болоньи" Синишей Михайловичем, который недавно победил онкологическое заболевание.

Вместе с еще двумя исполнителями они спели песню "Lo vagabondo ("Я бродяга") итальянской группы "I Nomadi".

Отметим, что Ибрагимович, похоже, не лучшим образом выучил слова песни.

Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂

Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

Любопытно то, как Ибрагимовичу пришлось добираться до Сан-Ремо из Милана. По его словам, он ехал на автомобиле, но попал в пробку. Тогда он остановил проезжающего мимо мотоциклиста, который оказался фанатом "Милана", и попросил его довезти оставшиеся 60 километров.

"Просидев в машине три часа, я сказал водителю, что мне нужно выйти. Я просто остановил этого парня и спросил, может ли он мне помочь. К счастью, он оказался болельщиком нашей команды", - рассказал Ибрагимович.

Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.

В текущем сезоне на его счету 14 голов в 14 матчах Серии А. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

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В этом сезоне Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.

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Автор: Антон Дударь