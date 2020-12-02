Жуниор Мораес получил травму в матче с "Реалом".

Форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, получивший травму в матче Лиги чемпионов с "Реалом", больше не выйдет на поле в этом году.

Как сообщил официальный сайт "горняков", стали известны результаты медобследования, которое прошел Мораес.

"Во вчерашнем матче Жуниор Мораес получил травму правого бедра. При медосмотре была выявлена обширная гематома. К сожалению, оставшиеся матчи он пропустит и проведет это время на реабилитации", - сообщил директор департамента медицины "Шахтера" Дмитрий Скибинский.

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Напомним, Мораес был заменен в середине первого тайма. Он получил травму после фола защитника "Реала" Рафаэля Варана.

Также "Шахтер" сообщил, что еще один форвард команды Дентиньо, который получил повреждение в концовке встречи с "Реалом", сможет приступить к тренировкам в ближайшие пару дней.

В 2020 году "Шахтеру" предстоит провести еще три матча: с "Минаем" (5 декабря), "Интером" (9 декабря) и "Ингульцом" (13 декабря).

"Шахтер" - "Реал": итоги матча

В 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве обыграл "Реал" со счетом 2:0.

После пятого тура Лиги чемпионов в активе "Шахтера" 7 очков, у "Реала" - 7. Но "Шахтер" занимает вторую строчку в таблице за счет преимущества личных встреч. Лидирует "Боруссия" М (8 очков), у "Интера" - 5 очков.

Дентиньо во второй раз в карьере забил в Лиге чемпионов. В первый раз он также забил "Реалу", это случилось в сезоне 2015-2016.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги матча.

Заключительный матч шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" проведет на выезде против миланского "Интера". Встреча пройдет 9 декабря.

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Автор: Антон Дударь