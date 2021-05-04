"Рома" решила одного португальского наставника заменить другим.

Римская "Рома" после того, как решила не продлевать контракт с бывшим тренером донецкого "Шахтера" Пауло Фонсекой, ошарашила футбольный мир.

Новым коучем "волков" будет звездный Жозе Моуринью.

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

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"Рома" и португальский специалист подписали соглашение всего на один сезон - 2021/22. На свою должность Моуринью вступит с первого июля 2021 года.

Недавно, "Особенный" трудоустроился в британскую газету обозревателем Евро-2020. Впрочем, кажется, учитывая предсезонные летние сборы у Жозе не будет на это времени.

Заметим, что 58-летний специалист уже работал в Серии А и дважды выигрывал Скудетто. Ему это удавалось с миланским "Интером" с 2008 по 2010 год.

Напомним, что из предыдущей команды, лондонского "Тоттенхэма", Моуринью был уволен.

Жозе Моуринью: карьера

Португалец возглавлял "Порту", "Челси", "Реал", "Интер", "МанЮнайтед" и "Тоттенхэм".

В его послужном списке 25 трофеев.

В 2010-м году Моуринью стал лучшим тренером года по версии ФИФА после того, как сделал требл с "Интером".

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Автор: Артем Будрин