Португалец устроился работать экспертом в британский таблоид The Sun.

После того как "Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера команды, 58-летний специалист трудоустроился на новую работу.

Британская газета The Sun сообщила в своем Twitter, что теперь будет сотрудничать с вспыльчивым португальцем и пользоваться его услугами. Таблоид увидел в Жозе качества эксперта и предложил быть обозревателем Евро-2020, которое состоится летом.

Моуринью будет вести собственную колонку на время масштабного футбольного форума. Редакция издания очень рада, что "Особенный" будет анализировать события на страницах их газеты.

Заметим, что португалец также будет выполнять экспертный анализ для talkSPORT.

Таблоид The Sun имеет репутацию "желтой" прессы, не чурается делать скандальные бульварные расследования и освещать развлечения звезд спорта.

Напомним, что Моуринью уже имеет опыт работы в масс-медиа, поскольку работал футбольным экспертом на телеканале Sky Sports с февраля по октябрь 2019 года.

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Автор: Артем Будрин