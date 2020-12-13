Лига чемпионов: где смотреть жеребьевку 1/8 финала

Борьбу за трофей в плей-офф продолжат 16 команд.

В понедельник, 14 декабря, в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. УНИАН проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: где смотреть онлайн Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало церемонии - в 13.00. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: что нужно знать Все участники плей-офф турнира определились после матчей 6-го тура, который завершился 9 декабря.

В 1/8 финала победители групп сыграют с командами, которые заняли вторые места. На этой стадии не могут встретиться представители одной ассоциации и команды из одной группы.

Сеяными будут "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Д (обе - Германия), "Реал" (Испания), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция).

В число несеяных попали "Атлетико", "Севилья", "Барселона" (все - Испания), "Боруссия" М, "РБ Лейпциг" (обе - Германия), "Аталанта", "Лацио" (обе - Италия), "Порту" (Португалия).

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, а ответные поединки состоятся 9, 10, 16 и 17 марта. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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