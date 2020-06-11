"Эта игра не решающая": тренер Зари - о предстоящем матче против Динамо

Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча против конкурента в борьбе за серебряные медали.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал предстоящую встречу с киевским "Динамо" в рамках 26-го тура чемпионата Украины.

"Матч с "Динамо" будет важным, но не решающим. У нас еще будет семь игр. Понятно, что психологическая составляющая может сыграть свою роль. Но это игра не решающая при любом исходе. Команды будут бороться при любых обстоятельствах", - цитирует Скрипника meta-ratings.com.ua.

Скрипник подчеркнул, что в прошлом туре "Динамо" показало "хорошую игру", разгромив "Александрию".

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"Но мы смотрим на себя. Хочется, чтобы в качестве игры улучшение было. Но лучше выиграть при плохой игре, чем расхваливать друг друга при хорошей игре и поражении. Специалисты, может, нас и ругают, но мы рады, что выиграли в последнем туре", - сказал тренер.

По словам Скрипника, в матче с "Динамо" не сыграет один из лидеров "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо":

"Его отсутствие было запланировано. Есть правила игры и мы их принимаем. Зато он нам в других матчах помогает".

Напомним, матч "Заря" - "Динамо" состоится 13 июня.

На данный момент обе команды набрали по 49 очков. "Заря" занимает второе место, а "Динамо" - третье.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что один из лидеров "Динамо" Виктор Цыганков восстановился после травмы и готовится к матчу против "Зари".

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