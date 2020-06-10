Сможет сыграть в важнейшем матче: лидер Динамо восстановился после травмы

Виктор Цыганков уже тренируется в общей группе.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков восстановился после травмы бедра и приступил к тренировкам в общей группе.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо".

Вице-капитана команды уже не беспокоят болевые ощущения. Цыганков наравне с партнерами по "Динамо" готовится к матчу против "Зари".

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Напомним, "Заря" и "Динамо" сыграют в рамках 26-го тура УПЛ в Запорожье. Встреча пройдет 13 июня.

В текущем сезоне на счету Цыганкова 11 голов и 8 результативных передач в 31 матче за "Динамо". Ранее футболист пропустил матчи против "Шахтера" и "Александрии".

"Заря" и "Динамо" после 25 туров набрали по 49 очков и располагаются на второй и третьей позициях в таблице УПЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что матч "Динамо" - "Колос" в 27-м туре УПЛ перенесен по договоренности клубов.

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