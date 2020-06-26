Клопп в ударе: тренер Ливерпуля зажег на чемпионской вечеринке команды (видео)

Немецкий тренер зажигательно станцевал во время празднования.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп зажег в ходе вечеринки, посвященной празднованию первого для команды за 30 лет титула чемпиона Англии.

В Twitter появилось видео, на котором Клопп зажигательно танцует перед игроками команды под их одобрительные возгласы.

Интересно, что защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подшутил над тем, что тренер позволил себе расслабиться и выпить пива.

"Мы все еще пытаемся убедить тренера дать нам два выходных. Еще немного пивка для него, и мы сможем добиться этого. Ему и так уже хорошо, но мне кажется, что нам, возможно, нужно долить ему еще пару раз, чтобы получить отдых", - цитирует Робертсона BBC.

Футболисты "Ливерпуля", похоже, веселились всю ночь.

Напомним, "Ливерпуль" стал чемпионом Англии за семь туров до финиша турнира.

Ранее Клопп не сумел сдержать слез, комментируя чемпионство.

Как сообщал УНИАН, фанаты "Ливерпуля" также бурно праздновали чемпионство - они собрались у стадиона "Энфилд".

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