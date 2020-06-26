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Ночь красных огней: фанаты Ливерпуля бурно праздновали долгожданное чемпионство возле стадиона (фото)

10:08, 26 июня 2020
Футбол
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фото REUTERS

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Болельщики не послушали главного тренера команды Юргена Клоппа, который призвал их в связи с пандемией отпраздновать дома, и отправились к домашнему стадиону команды "Энфилду".

Там они распевали песни, жгли файеры и запускали салюты, освещая все вокруг красным светом.

Фоторепортаж - REUTERS.

Как сообщал УНИАН, "Ливерпуль" выиграл свой 19-й титул чемпиона Англии.

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