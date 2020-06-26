Ночь красных огней: фанаты Ливерпуля бурно праздновали долгожданное чемпионство возле стадиона (фото)

Болельщики ослушались главного тренера команды Юргена Клоппа, который призвал их оставаться дома.

Фанаты "Ливерпуля" бурно отпраздновали первый за 30 лет титул чемпиона Англии, который "красные" досрочно завоевали 25 июня.

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Болельщики не послушали главного тренера команды Юргена Клоппа, который призвал их в связи с пандемией отпраздновать дома, и отправились к домашнему стадиону команды "Энфилду".

Там они распевали песни, жгли файеры и запускали салюты, освещая все вокруг красным светом.

Фоторепортаж - REUTERS.

Как сообщал УНИАН, "Ливерпуль" выиграл свой 19-й титул чемпиона Англии.

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