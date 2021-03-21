29-летний марокканец стал героем вечера, спасая свою команду от поражения.

В рамках 28-го тура чемпионата Испании аутсайдер "Вальядолид" принимал дома одного из лидеров лиги - андалусийскую "Севилью", которая к тому же является действующим обладателем Кубка Лиги Европы.

"Вальядолид" минимально вел в счете все основное время, и это заставило даже вратаря гостей Яссина Буну пойти в штрафную на последний угловой. На 94-й минуте после подачи корнера началась суматоха в штрафной хозяев и марокканский голкипер был расторопнее других: он попал мячом в сетку ворот и побежал радостно праздновать с партнерами ничью.

Портал Whoscored оценил работу голкипера в 6,9 балла за матч, что является лишь четвертым показателем в команде "Севилья".

Чемпионат Испании: положение команд

"Севилья" занимает 4-ю строчку и имеет в активе 55 очков.

"Вальядолид" занимает 16-ю позицию и расположен за 4 очка до зоны вылета.

Продолжает возглавлять таблицу мадридский "Атлетико", имеющий 63 зачетных пункта.

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Автор: Будрин Артем