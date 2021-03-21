В рамках 28-го тура чемпионата Испании аутсайдер "Вальядолид" принимал дома одного из лидеров лиги - андалусийскую "Севилью", которая к тому же является действующим обладателем Кубка Лиги Европы.
"Вальядолид" минимально вел в счете все основное время, и это заставило даже вратаря гостей Яссина Буну пойти в штрафную на последний угловой. На 94-й минуте после подачи корнера началась суматоха в штрафной хозяев и марокканский голкипер был расторопнее других: он попал мячом в сетку ворот и побежал радостно праздновать с партнерами ничью.
Портал Whoscored оценил работу голкипера в 6,9 балла за матч, что является лишь четвертым показателем в команде "Севилья".
GOALSCORING GOALKEEPER ALERT 🚨— LaLigaTV (@LaLigaTV) March 20, 2021
Bono's 94th minute goal earned @SevillaFC_ENG a point away to Real Valladolid!
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Чемпионат Испании: положение команд
- "Севилья" занимает 4-ю строчку и имеет в активе 55 очков.
- "Вальядолид" занимает 16-ю позицию и расположен за 4 очка до зоны вылета.
- Продолжает возглавлять таблицу мадридский "Атлетико", имеющий 63 зачетных пункта.
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