Команды поделили очки в матче УПЛ.

Полтавская "Ворскла" в рамках по 13-го тура УПЛ принимала "Минай". Игра закончилась вничью 1:1.

Счет в матче уже на 10-й минуте открыли гости. Кожанов запустил в прорыв по правому флангу атаки Нуриева, который точно пробил под вратарем хозяев. После этого последовало два отмененных из-за офсайдов гола "Ворсклы".

Хозяева во втором тайме сумели отыграться на 63-й минуте: Кравчук сумел замкнуть прострел с правого фланга от Пердуты. В оставшееся время команды голов не забивали.

Перед зимним перерывом "Ворскла" набрала 20 очков и сравнялась с "Десной", однако черниговцы остались третьими благодаря победе в личной встрече. Минай остался на одиннадцатой позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 10 очков.

"Ворскла" - "Минай" - 1:1

Голы: Кравчук, 63 - Нуриев, 14

"Ворскла": Ризнык, Яворский, Ндиайе, Сапай (Пешич, 54), Пердута, Пуцлин, Челядин (Кравчук, 61), Якубу (Ребенок, 70), Скляр, Кане,Щербак (Васин, 46).

"Минай": Попович, Меличенко, Матич, Лопыренок, Сакив, Ткачук (Голодюк, 68), Снижко (Хахлев, 90+1), Пиняшко (Кныш, 68), Кожанов (Малепе, 46), Шиндер, Нуриев (Шпак, 82).

Предупреждения: Пуцлин, Яворский, Скляр - Ткачук, Голодюк, Малепе, Матич.

Украинская Премьер-лига: 13-й тур

13-й тур УПЛ проходит с 11 по 13 декабря: где смотреть матчи по ТВ.

В первом матче тура Олимпик и Львов подели очки.

После 12 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 29 очков и на 3 очка опережает "Шахтер". Тройку лидеров замыкает "Десна" (20 очков).

В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе всего 6 очков.

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Автор: Олег Давыгора