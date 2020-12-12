Полтавская "Ворскла" в рамках по 13-го тура УПЛ принимала "Минай". Игра закончилась вничью 1:1.
Счет в матче уже на 10-й минуте открыли гости. Кожанов запустил в прорыв по правому флангу атаки Нуриева, который точно пробил под вратарем хозяев. После этого последовало два отмененных из-за офсайдов гола "Ворсклы".
Хозяева во втором тайме сумели отыграться на 63-й минуте: Кравчук сумел замкнуть прострел с правого фланга от Пердуты. В оставшееся время команды голов не забивали.
Перед зимним перерывом "Ворскла" набрала 20 очков и сравнялась с "Десной", однако черниговцы остались третьими благодаря победе в личной встрече. Минай остался на одиннадцатой позиции в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 10 очков.
"Ворскла" - "Минай" - 1:1
Голы: Кравчук, 63 - Нуриев, 14
"Ворскла": Ризнык, Яворский, Ндиайе, Сапай (Пешич, 54), Пердута, Пуцлин, Челядин (Кравчук, 61), Якубу (Ребенок, 70), Скляр, Кане,Щербак (Васин, 46).
"Минай": Попович, Меличенко, Матич, Лопыренок, Сакив, Ткачук (Голодюк, 68), Снижко (Хахлев, 90+1), Пиняшко (Кныш, 68), Кожанов (Малепе, 46), Шиндер, Нуриев (Шпак, 82).
Предупреждения: Пуцлин, Яворский, Скляр - Ткачук, Голодюк, Малепе, Матич.
Украинская Премьер-лига: 13-й тур
- 13-й тур УПЛ проходит с 11 по 13 декабря: где смотреть матчи по ТВ.
- В первом матче тура Олимпик и Львов подели очки.
- После 12 туров в чемпионате лидирует "Динамо", которое набрало 29 очков и на 3 очка опережает "Шахтер". Тройку лидеров замыкает "Десна" (20 очков).
- В зоне вылета идет "Рух", у которого в активе всего 6 очков.
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