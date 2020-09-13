Полтавчане разобрались с "Ингульцом".

Состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская "Ворскла" принимала "Ингулец" из Петрово.

Команда Юрия Максимова одержала победу со счетом 2:0.

На 36-й минуте полтавчан вперед вывел Степанюк. В середине второго тайма футболист "Ингульца" сыграл рукой в своей штрафной, а судья назначил пенальти. Наказание точно исполнил Кане.

C 70-й минуты "Ингулец" играл в меньшинстве после удаления Козака. Сократить отставание от "Ворсклы" гостям при таком раскладе не удалось.

"Ворскла" обыграла уже второго новичка УПЛ. В первом туре полтавчане разобрались с "Рухом".

"Ворскла" - "Ингулец" - 2:0

Голы: Степанюк, 36, Кане, 67 (пенальти)

"Ворскла": Резник, Чеснаков, Яворский, Ндиайе, Пердута, Васин (Пешич, 68), Пуцлин (Опанасенко, 79), Кане, Сапай (Якубу, 62), Кулач (Щербак, 80), Степанюк (Ребенок, 80)

"Ингулец": Шуст, Балан, Ковалев, Семенко, Синегуб, Лупашко (Шишка, 81), Кучеренко (Плохотнюк, 88), Козак, Запорожец (Бартулович, 81), Коваленко (Щедрый, 81), Сичинава (Мишуренко, 77)

Предупреждения: Ндиайе, Пуцлин, Чеснаков, Степанюк - Козак, Лупашко, Синегуб

Удаление: Козак, 70

2-й тур УПЛ: главное

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Автор: Данил Слесь