Состоялся матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская "Ворскла" принимала "Ингулец" из Петрово.
Команда Юрия Максимова одержала победу со счетом 2:0.
На 36-й минуте полтавчан вперед вывел Степанюк. В середине второго тайма футболист "Ингульца" сыграл рукой в своей штрафной, а судья назначил пенальти. Наказание точно исполнил Кане.
C 70-й минуты "Ингулец" играл в меньшинстве после удаления Козака. Сократить отставание от "Ворсклы" гостям при таком раскладе не удалось.
"Ворскла" обыграла уже второго новичка УПЛ. В первом туре полтавчане разобрались с "Рухом".
"Ворскла" - "Ингулец" - 2:0
Голы: Степанюк, 36, Кане, 67 (пенальти)
"Ворскла": Резник, Чеснаков, Яворский, Ндиайе, Пердута, Васин (Пешич, 68), Пуцлин (Опанасенко, 79), Кане, Сапай (Якубу, 62), Кулач (Щербак, 80), Степанюк (Ребенок, 80)
"Ингулец": Шуст, Балан, Ковалев, Семенко, Синегуб, Лупашко (Шишка, 81), Кучеренко (Плохотнюк, 88), Козак, Запорожец (Бартулович, 81), Коваленко (Щедрый, 81), Сичинава (Мишуренко, 77)
Предупреждения: Ндиайе, Пуцлин, Чеснаков, Степанюк - Козак, Лупашко, Синегуб
Удаление: Козак, 70
2-й тур УПЛ: главное
- Киевское "Динамо" потеряло очки в игре с "Десной". Команды так и не смогли открыть счет в поединке.
- "Днепр-1" в меньшинстве уступил донецкому "Олимпику".
- "Колос" провел первый матч на новом стадионе клуба и одержал победу.
- Поединок донецкого "Шахтера" с "Рухом" перенесен - в львовском клубе произошла вспышка COVID-19.
- "Александрия" неожиданно проиграла новичку УПЛ, а "Заря" уступила во втором поединке подряд.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram