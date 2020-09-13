Луганский клуб неудачно начал новый сезон.

В воскресенье, 13 сентября, луганская "Заря" принимала в Запорожье "Мариуполь" во втором туре Украинской Премьер-лиги.

Читайте такжеЗаря - Мариуполь: обзор и полное видео матча УПЛ

Подопечные Виктора Скрипника потерпели поражение со счетом 0:1.

Единственный гол в составе "Мариуполя" забил Топалов после подачи от Кулакова на 61-й минуте. В концовке поединка азовцы остались в меньшинстве после удаления Игнатенко, но это не помогло "Заре" сравнять счет.

"Мариуполь" одержал первую победу под руководством тренерского штаба Остапа Маркевича, который возглавил команду в межсезонье вместо Александра Бабича. "Заря" потерпела второе поражение подряд.

"Заря" - "Мариуполь" - 0:1

Гол: Топалов, 61

"Заря": Шевченко, Фаворов, Цвек (Вернидуб, 78), Абу Ханна, Гречкин (Назарина, 46), Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Янаков, 78), Громов (Перович, 70), Кабаев (Гладкий, 70)

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Сагуткин (Быков, 74), Стасюк, Чех, Бондаренко (Игнатенко, 33), Топалов (Петерман, 75), Мишнев, Горбунов (Кащук, 68), Кулаков (Библик, 74)

Предупреждения: Цвек, Абу Ханна, Вернидуб - Чоботенко, Кирюханцев, Игнатенко

Удаление: Игнатенко, 86

2-й тур УПЛ: главное

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь