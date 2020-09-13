В воскресенье, 13 сентября, луганская "Заря" принимала в Запорожье "Мариуполь" во втором туре Украинской Премьер-лиги.
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Подопечные Виктора Скрипника потерпели поражение со счетом 0:1.
Единственный гол в составе "Мариуполя" забил Топалов после подачи от Кулакова на 61-й минуте. В концовке поединка азовцы остались в меньшинстве после удаления Игнатенко, но это не помогло "Заре" сравнять счет.
"Мариуполь" одержал первую победу под руководством тренерского штаба Остапа Маркевича, который возглавил команду в межсезонье вместо Александра Бабича. "Заря" потерпела второе поражение подряд.
"Заря" - "Мариуполь" - 0:1
Гол: Топалов, 61
"Заря": Шевченко, Фаворов, Цвек (Вернидуб, 78), Абу Ханна, Гречкин (Назарина, 46), Иванисеня, Хомченовский, Юрченко, Кочергин (Янаков, 78), Громов (Перович, 70), Кабаев (Гладкий, 70)
"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Сагуткин (Быков, 74), Стасюк, Чех, Бондаренко (Игнатенко, 33), Топалов (Петерман, 75), Мишнев, Горбунов (Кащук, 68), Кулаков (Библик, 74)
Предупреждения: Цвек, Абу Ханна, Вернидуб - Чоботенко, Кирюханцев, Игнатенко
Удаление: Игнатенко, 86
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