Вместо фамилий: в АПЛ разместят на футболках игроков антирасистский слоган

Слоган "Black Lives Matter" будет нанесен на футболки в двенадцати матчах.

Английская Премьер-лига решила присоединиться к движению против расизма "Black Lives Matter" ("Жизни темнокожих имеют значение").

Как сообщает официальный сайт АПЛ, слоган "Black Lives Matter" будет нанесен на футболки игроков вместо их фамилий.

Акция будет действовать в первых двенадцати матчах после возобновления сезона в АПЛ.

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Кроме того, логотип "Black Lives Matter" будет на футболках до конца сезона наряду с эмблемой, которая выражает благодарность Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) за работу во время пандемии.

Данное решение поддержали все клубы чемпионата Англии.

"Мы выступаем с единственной целью искоренения расовых предрассудков, где бы они ни существовали, для создания глобального общества уважения и равных возможностей для всех, независимо от цвета кожи или вероисповедания. Этот символ является признаком единства всех игроков, сотрудников, клубов, официальных лиц", - говорится в официальном заявлении игроков АПЛ.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня.

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