Эдинсон Кавани свой пенальти забил / фото REUTERS
В драматическом поединке финала Лиги Европы, где "Вильярреал" победил "красных дьяволов", случилось историческое событие.
Об этом сообщает Gracenot Live.
В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов футболисты ударили 22 раза и забили 21 гол. Голкипер испанского клуба Херонимо Рульи реализовал свой пенальти, а затем отразил удар своего коллеги по амплуа из "Ман Юнайтед" Давида Де Хеа.
Таким образом, установился рекорд - никогда ранее не был забит 21 гол в серии пенальти в еврокубках.
Читайте такжеШпаргалка не выручила: вратарь Ман Юнайтед стал антигероем финала ЛЕ (фото)
"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": итоги финала
- "Вильярреал" впервые в истории выиграл Кубок УЕФА / Лигу Европы. Испанский клуб впервые играл в финале. "Вильярреал" стал шестым клубом в истории, который прошел всю турнирную сетку до финала ЛЕ без поражений.
- "МЮ" во второй раз играл в финале Лиги Европы и не смог выиграть еще один трофей. Уле-Гуннар Сульшер не смог выиграть свой первый титул у руля "МЮ".
- Благодаря победе в финале ЛЕ "Вильярреал" завоевал путевку в Лигу чемпионов.
- Ереми Пино в возрасте 18 лет и 218 дней стал самым молодым испанцем, сыгравшим в финале одного из главных еврокубковых турниров. Он побил рекорд Икера Касильяса (19 лет и 4 дня в финале ЛЧ в 2000 году).
- Унаи Эмери стал первым тренером в истории, который смог аж четыре раза завоевать победу в Лиге Европы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram