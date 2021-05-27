21 гол в серии пенальти в еврокубках - абсолютный рекорд.

В драматическом поединке финала Лиги Европы, где "Вильярреал" победил "красных дьяволов", случилось историческое событие.

Об этом сообщает Gracenot Live.

В серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов футболисты ударили 22 раза и забили 21 гол. Голкипер испанского клуба Херонимо Рульи реализовал свой пенальти, а затем отразил удар своего коллеги по амплуа из "Ман Юнайтед" Давида Де Хеа.

Таким образом, установился рекорд - никогда ранее не был забит 21 гол в серии пенальти в еврокубках.

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"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": итоги финала

"Вильярреал" впервые в истории выиграл Кубок УЕФА / Лигу Европы. Испанский клуб впервые играл в финале. "Вильярреал" стал шестым клубом в истории, который прошел всю турнирную сетку до финала ЛЕ без поражений.

"МЮ" во второй раз играл в финале Лиги Европы и не смог выиграть еще один трофей. Уле-Гуннар Сульшер не смог выиграть свой первый титул у руля "МЮ".

Благодаря победе в финале ЛЕ "Вильярреал" завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Ереми Пино в возрасте 18 лет и 218 дней стал самым молодым испанцем, сыгравшим в финале одного из главных еврокубковых турниров. Он побил рекорд Икера Касильяса (19 лет и 4 дня в финале ЛЧ в 2000 году).

Унаи Эмери стал первым тренером в истории, который смог аж четыре раза завоевать победу в Лиге Европы.

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Автор: Артем Будрин