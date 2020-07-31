В Украине разрешили пускать зрителей на все футбольные матчи: Кабмин озвучил условия

С 1 августа начнется постепенное привлечение болельщиков на трибуны.

Кабинет министров в своем постановлении о новых правилах адаптивного карантина озвучил условия возвращения болельщиков на трибуны во время футбольных матчей.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

С 1 августа в Украине начнется "постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований".

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На данном этапе будет разрешено заполнять стадионы не более чем на 25% от их общей вместимости.

Требованиями для проведения матчей со зрителями также являются соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах и проведение термоскрининга на входе.

Как сообщал УНИАН, 25 и 29 июля в Украине впервые с марта прошли матчи со зрителями. Болельщикам разрешили посетить поединки плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы.

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