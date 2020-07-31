В Украине разрешили пускать зрителей на все футбольные матчи: Кабмин озвучил условия
Кабинет министров в своем постановлении о новых правилах адаптивного карантина озвучил условия возвращения болельщиков на трибуны во время футбольных матчей.
Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
С 1 августа в Украине начнется "постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований".
Читайте такжеМинувший сезон УПЛ стал самым результативным в истории
На данном этапе будет разрешено заполнять стадионы не более чем на 25% от их общей вместимости.
Требованиями для проведения матчей со зрителями также являются соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах и проведение термоскрининга на входе.
Как сообщал УНИАН, 25 и 29 июля в Украине впервые с марта прошли матчи со зрителями. Болельщикам разрешили посетить поединки плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram