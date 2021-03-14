13 и 14 марта прошли матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги.
В главных матчах этого тура "Динамо" обыграло "Зарю" с суперголом Сергея Сидорчука, а "Шахтер" разгромил претендента на бронзовые медали "Десну".
Результаты матчей
"Минай" - "Ингулец" - 0:1
Гол: Бартулович, 27 (с пенальти)
"Ворскла" - "Днепр-1" - 0:1
Гол: Довбик, 40
"Мариуполь" - "Колос" - 1:4
Голы: Бондаренко, 45+1 - Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61
"Заря" - "Динамо" - 0:2
Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 58
"Шахтер" - "Десна" - 4:0
Голы: Тете, 34 (с пенальти), 80, Соломон, 74, 77
"Александрия" - "Олимпик" - 2:0
Голы: Бондаренко, 28, Стецьков, 90
"Львов" - "Рух" - матч перенесен
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
- Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге перенесен матч "Львов" - "Рух".
- Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.
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