Украинская Премьер-лига: результаты 18-го тура, таблица

"Динамо" одолело "Зарю", а "Шахтер" разгромил "Десну".

13 и 14 марта прошли матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги. В главных матчах этого тура "Динамо" обыграло "Зарю" с суперголом Сергея Сидорчука, а "Шахтер" разгромил претендента на бронзовые медали "Десну". Результаты матчей "Минай" - "Ингулец" - 0:1 Гол: Бартулович, 27 (с пенальти) "Ворскла" - "Днепр-1" - 0:1 Гол: Довбик, 40 "Мариуполь" - "Колос" - 1:4 Голы: Бондаренко, 45+1 - Чурко, 5, Костышин, 29, Новак, 48, Лысенко, 61 "Заря" - "Динамо" - 0:2 Голы: Беседин, 55, Сидорчук, 58 "Шахтер" - "Десна" - 4:0 Голы: Тете, 34 (с пенальти), 80, Соломон, 74, 77 "Александрия" - "Олимпик" - 2:0 Голы: Бондаренко, 28, Стецьков, 90 "Львов" - "Рух" - матч перенесен Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса. Во втором круге перенесен матч "Львов" - "Рух".

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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