По итогам тура лучшим признан футболист "Зари".

Нападающий "Зари" Артем Громов признан лучшим игроком 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

По итогам голосования экспертов УПЛ Громов опередил форварда "Олимпика" Шахаба Захеди и полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.

В матче против "Днепра-1" Громов оформил дубль и помог "Заре" одержать победу со счетом 3:1.

Лучшим тренером тура был признан наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Украинская Премьер-лига: 12-й тур

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Автор: Антон Дударь