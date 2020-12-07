Артем Громов оформил дубль / фото ФК Заря
Нападающий "Зари" Артем Громов признан лучшим игроком 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
По итогам голосования экспертов УПЛ Громов опередил форварда "Олимпика" Шахаба Захеди и полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова.
В матче против "Днепра-1" Громов оформил дубль и помог "Заре" одержать победу со счетом 3:1.
Заря - Днепр-1 - 1:0. Гол Громова
Заря - Днепр-1 - 2:0. Гол Громова
Лучшим тренером тура был признан наставник "Зари" Виктор Скрипник.
Украинская Премьер-лига: 12-й тур
- 12-й тур УПЛ проходил с 5 по 6 декабря.
- В первом матче тура "Львов" вдевятером удержал ничью в матче против "Ингульца".
- Донецкий "Шахтер" разгромил "Минай" в поединке с двумя автоголами.
- "Динамо", несмотря на удаление вратаря, смогло обыграть "Мариуполь" и продолжает лидировать в турнире.
- "Олимпик" обыграл "Рух", а иранец Шахаб Захеди единолично возглавил гонку бомбардиров УПЛ.
- "Десна" выиграла у "Ворсклы" битву за третье место в УПЛ.
- "Заря" победила "Днепр-1" и поднялась в топ-пятерку УПЛ.
- В заключительном матче тура "Александрия" и "Колос" поделили очки.
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