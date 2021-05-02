Олимпик - Ингулец / фото УПЛ

В заключительном матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся поединок за выживание в элите. "Ингулец" ликвидировал "Олимпик" со счетом 3:0.

Команда Сергея Лавриненко получила свою четвертую победу в УПЛ и с 23-ю очками поднялась на 11-е место. "Олимпик" идет предпоследним, имея гандикап в 3 очка от тотального аутсайдера - "Миная".

"Олимпик" - "Ингулец" - 0:3

Голы: Янаков, 33, Сичинава, 49, Шевцов, 87

"Олимпик": Кичак, Пасич, Драме, Зотько, Лебеденко, Бабенко, Политыло, Тейшейра, Таллес, Чогадзе (Бенито, 64), Нкенг

"Ингулец": Крынский, Балан, Кучеренко, Салем, Синегуб (Квасной, 65), Коробенко, Васин (Шевцов, 72), Шишка (Плохотнюк, 72), Запорожец, Янаков (Козак, 59), Сичинава

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Украинская Премьер-лига: 24-й тур

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Автор: Артем Будрин