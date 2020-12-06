В заключительном матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги встречались "Колос" и "Александрия".
Команды не смогли определить победителя - 1:1.
На 15-й минуте "Александрия" не реализовала пенальти - Дмитрий Гречишкин не сумел переиграть Евгения Волынца.
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"Колос" свой шанс забить с пенальти не упустил - в середине первого тайма ударом с "точки" отличился Евгений Селезнев.
На 53-й минуте Дмитрий Шастал сравнял счет, забив головой после передачи от лицевой линии.
После двенадцати туров у "Колоса" в активе 17 очков и шестая позиция, у "Александрии" - 16 очков и восьмое место.
"Колос" - "Александрия" - 1:1
Голы: Селезнев, 26 (с пенальти) - Шастал, 53
"Колос": Волынец, Зозуля, Петров, Новак, Черноморец, Милько, Ильин (Данфа, 79), Ориховский, Смирный, Антюх, Селезнев (Д. Костышин, 72)
"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бабогло, Стецьков, Банада (Довгий, 46), Гречишкин, Ковалец (Задерака, 90+2), Шастал (Безбородько, 57), Ситало, Третьяков (Мишенко, 46, Устименко, 79)
Предупреждения: Селезнев, Антюх - Гречишкин, Пашаев, Мишенко, Бабогло
Нереализованный пенальти: Гречишкин, 16
Украинская Премьер-лига: 12-й тур
- 12-й тур УПЛ проходил с 5 по 6 декабря.
- В первом матче тура "Львов" вдевятером удержал ничью в матче против "Ингульца".
- Донецкий "Шахтер" разгромил "Минай" в поединке с двумя автоголами.
- "Динамо", несмотря на удаление вратаря, смогло обыграть "Мариуполь" и продолжает лидировать в турнире.
- "Олимпик" обыграл "Рух", а иранец Шахаб Захеди единолично возглавил гонку бомбардиров УПЛ.
- "Десна" выиграла у "Ворсклы" битву за третье место в УПЛ.
- "Заря" победила "Днепр-1" и поднялась в топ-пятерку УПЛ.
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