"Александрия" не реализовала пенальти и не смогла обыграть хозяев.

В заключительном матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги встречались "Колос" и "Александрия".

Команды не смогли определить победителя - 1:1.

На 15-й минуте "Александрия" не реализовала пенальти - Дмитрий Гречишкин не сумел переиграть Евгения Волынца.

Читайте также"Я никому ничего не должен": футболист Селезнев высказался о конфликте с хорватским тренером из-за украинского языка

"Колос" свой шанс забить с пенальти не упустил - в середине первого тайма ударом с "точки" отличился Евгений Селезнев.

На 53-й минуте Дмитрий Шастал сравнял счет, забив головой после передачи от лицевой линии.

После двенадцати туров у "Колоса" в активе 17 очков и шестая позиция, у "Александрии" - 16 очков и восьмое место.

"Колос" - "Александрия" - 1:1

Голы: Селезнев, 26 (с пенальти) - Шастал, 53

"Колос": Волынец, Зозуля, Петров, Новак, Черноморец, Милько, Ильин (Данфа, 79), Ориховский, Смирный, Антюх, Селезнев (Д. Костышин, 72)

"Александрия": Панькив, Пашаев, Дубра, Бабогло, Стецьков, Банада (Довгий, 46), Гречишкин, Ковалец (Задерака, 90+2), Шастал (Безбородько, 57), Ситало, Третьяков (Мишенко, 46, Устименко, 79)

Предупреждения: Селезнев, Антюх - Гречишкин, Пашаев, Мишенко, Бабогло

Нереализованный пенальти: Гречишкин, 16

Украинская Премьер-лига: 12-й тур

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь