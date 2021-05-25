Франк де Бур оптимистично смотрит на групповой этап.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился своим прогнозом на матчи команды на Евро-2020. В том числе де Бур попытался угадать счет поединка против сборной Украины.

Слова де Бура приводит voetbalzone.nl.

"Сборную Украины обыграем со счетом 3:1, а сборную Австрии - 2:1. Думаю, после первых двух туров мы обеспечим себе выход в плей-офф", - сказал специалист.

Что касается матча против Северной Македонии, то де Бур подчеркнул, что его подопечные разгромят соперника со счетом 3:0.

При этом тренер отметил, что более выгодным вариантом может быть второе место в группе:

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"Может быть разумнее занять второе место в группе. Ведь если мы станем первыми в группе, то выйдем на кого-то из группы смерти - Францию, Португалию или Германию".

Матч Украина - Нидерланды состоится 13 июня в Амстердаме. Для "желто-синих" это будет первый матч на турнире.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины уже провела спарринг против сборной Бахрейна (23 мая), едва не проиграв. Впереди матчи против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 сборной Украины не сможет помочь форвард Жуниор Мораес, который надолго выбыл из-за травмы.

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Автор: Антон Дударь