Андрей Шевченко пообщался с масс-медиа перед третьим матчем отбора ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции, посвященной матчу против Казахстана, сообщил о травме Евгения Коноплянки и подчеркнул насколько будущий соперник может быть опасным.

Об этом сообщает УАФ.

"К сожалению, неприятная новость. Евгений Коноплянка на тренировке получил травму и не сыграет завтра", - начал с досадных сообщений 44-летний наставник.

"К каждому сопернику готовимся по разному. Попробовали две системы, которые работают. Будем видеть, какая подходит лучше под этого соперника. Казахстан команда, которая до конца борется. Они играют вторым номером. Завтра ожидаем непростой матч. Перед нами стоит задача - выиграть", - подчеркнул тренер.

"Понимаем, что будет противостоять организованная команда, которая будет пытаться отобрать очки. Не имеет значения, с какой командой ты играешь. Это очень короткий турнир. Задача - попасть на чемпионат мира, с первой путевки или со второго места и с плей-офф. Каждое очко важно. Ответственность одинакова, как с Францией, так и Казахстаном", - считает специалист.

"Что касается Евро, общался с Роберто Манчини, общались на тему того, чтобы УЕФА дала возможность расширить заявочный лист в связи с этой ситуацией и ковидом. Я поддерживаю его (Манчини), это правильное решение. Мне такие инициативы подходят. Что касается подготовки на Евро, я думаю, что сейчас нет смысла об этом говорить, еще есть время. Однозначный список будет расширенным, будет большее количество игроков, чем сейчас. Посмотрим концовку сезона и как восстанавливаются игроки, получившие травму. Исходя из этого будем делать расширенный список, а потом заявочный лист", - ответил на вопрос, связанный с чемпионатом Европы Шевченко.

Заметим, что свое общение с журналистами главный тренер сборной начал снова на украинском языке, продолжив тенденцию.

Украина - Казахстан: перед матчем

Сборная Украины в двух стартовых турах квалификации набрала 2 очка. Сперва украинцы сыграли вничью с Францией (1:1), а затем с тем же счетом уже на своем поле завершили матч против Финляндии.

Казахстан в отборе провел пока только один матч - 28 марта дома казахи уступили Франции со счетом 0:2.

Положение команд в группе D: Франция - 4 очка (2 игры), Финляндия - 2 (2), Украина - 2 (2), Босния и Герцеговина - 1 (1), Казахстан - 0 (1).

Украина и Казахстан ранее друг против друга играли четыре раза. В отборе на ЧМ-2006 украинцы выиграли 2:1 и 2:0, а в квалификации на ЧМ-2010 - 3:1 и 2:1.

Украинской сборной из-за травм в матче не помогут Евгений Коноплянка, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Артем Беседин и Андрей Ярмоленко. А Виталий Миколенко пропустит игру из-за дисквалификации.

Матч будут судить арбитры из Словении во главе с Матеем Югом. Матчи сборной Украины он ранее не обслуживал.

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Автор: Будрин Артем