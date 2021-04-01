Выдающийся в прошлом футболист назвал казахов "проходной командой".

Знаменитый в прошлом футболист "Золотого состава Динамо" Леонид Буряк, который был в свое время главным тренером сборной Украины, прокомментировал досадный результат "желто-синих" в отборе к ЧМ-2022 с казахстанской командой.

Слова специалиста приводит FootBoom.

"Можно ли сказать, что это катастрофа для нашей национальной команды? В плане незапланированной потери очков, а таких потеряно уже четыре, - это, действительно, катастрофа. При всем уважении к сборной Казахстана, - это проходная для нас команда", - считает эксперт.

Вдобавок, Буряк ждет очень тяжелых матчей осенью для команды Андрея Шевченко.

"А нам еще предстоит совершить визит на искусственное поле в Казахстан, а также сыграть с Боснией и Герцеговиной. Боснийцы, как я понял по их игре с Францией, соперник сильный. Эта команда способна побороться и с нами, и с Финляндией, за второе место. В сентябре сборную Украины ждут очень серьезные поединки, и нам нужно будет брать свое по максимуму".

Экс-тренер "Динамо" вспомнил о кадровых потерях украинцев.

"Считаю, что и в мартовских встречах, если бы были готовы Ярмоленко, Цыганков и Беседин, взяли бы больше очков. Остается надеяться, что осенью мы сыграем в сильнейшем составе и отвоюем второе место в группе".

Напомним, что Буряк был тренером сборной Украины в 2002-2003 годах, а также возглавлял киевское "Динамо" в 2005 году.

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Украина - Казахстан: итоги матча

Сборная Украины впервые в пяти встречах не смогла обыграть Казахстан.

После трех туров квалификации Украина набрала 3 очка, в третий раз подряд сыграв вничью 1:1. В группе D во Франции 7 очков в трех играх, в Финляндии - 3 (2 игры), в Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 1 очку в двух играх.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка - 8,2).

Роман Яремчук забил 7-й гол за сборную Украины в 22 матчах.

Анатолий Трубин в 19 лет и 242 дня он стал самым молодым вратарем-дебютантом украинской сборной в официальных матчах (в товарищеских рекорд у Андрея Лунина - 19 лет и 40 дней).

Свой следующий матч в квалификации сборная Украины проведет 1 сентября - в гостях против Казахстана.

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Автор: Будрин Артем