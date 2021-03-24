Голкипер "Шахтера" боится "крещения" в главной команде страны.

Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал свои впечатления от приглашения в главную команду страны, рассказал про свой самый большой страх в лагере сборной, а также сказал, кто ему помогает адаптироваться в новой среде.

Об этом сообщает "Футбол24".

"Честно говоря, Пятов мне постоянно подсказывает. Возможно, я уже привык к этому в клубе, поэтому все как обычно", - заметил 19-летний талант.

А на вопрос о традиции, когда новичок должен на посвящении спеть песню, Анатолий не постеснялся озвучить свой страх.

"Это для меня самое страшное, что может быть. Пока еще не пел и даже об этом не думал. Лучше бы это избежать, но если придется - никуда не денусь", - рассказал страж ворот.

Заметим, что Трубин является самым дорогим украинским голкипером согласно Transfermarkt. Его стоимость составляет 7 миллионов евро.

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Сборная Украины: матчи в марте

Сборная Украины в марте проведет сразу три матча квалификации на чемпионат мира-2022.

Стартовать в отборе предстоит 24 марта матчем против действующих чемпионов мира французов.

28 и 31 марта Украина проведет два матча в Киеве: сначала против сборной Финляндии, а затем с Казахстаном.

Раньше Андрей Шевченко огласил список футболистов, которые вызваны в сборную, но позже стало известно, что сразу три игрока не помогут команде из-за травм.

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Автор: Будрин Артем