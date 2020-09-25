Сразу две украинские команды накануне вылетели из еврокубков.

Украина опустилась с 12-й на 13-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА после вылета из Лиги Европы "Десны" и "Колоса".

Читайте также"Можно было сыграть лучше": главный тренер Десны назвал причины поражения от Вольфсбурга

В списке Украины обошла Шотландия.

В третьем раунде квалификации Лиги Европы черниговская "Десна" уступила немецкому "Вольфсбургу" (0:2), а "Колос" потерпел поражение от хорватской "Риеки" (0:2). Оба клуба УПЛ выбыли из еврокубков.

В настоящий момент суммарный коэффициент Украины составляет 28,100 балла. У Шотландии теперь в активе 28,125 балла - в отборе ЛЕ победы одержали "Селтик" и "Рейнджерс", тогда как "Абердин" и "Мотеруэлл" покинули турнир.

Не критично опережает Украину 11-я Турция, в копилке которой 28,800 балла.

13-е место может усложнить для украинских команд попадание в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Оно дает еврокубковую квоту для пяти команд. Три - в отбор ЛЕ, а два отправятся в ЛЧ, но чемпион в таком случае не получит путевку в групповой этап турнира. Первые два места в УПЛ будут начинать борьбу во втором и третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

В настоящий момент чемпион Украины напрямую выходит в групповой этап Лиги чемпионов, а бронзовый призер - в групповой этап Лиги Европы.

Украинские клубы в еврокубках: кто остался

На групповом этапе Лиги Европы текущего сезона сыграет луганская "Заря".

В групповом раунде Лиги чемпионов Украину представит донецкий "Шахтер".

Киевское "Динамо" также может присоединиться к дончанам, если пройдет "Гент" в плей-офф квалификации. Первый матч в Бельгии завершился победой команды Мирчи Луческу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь