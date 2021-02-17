Игорь Суркис выразил мнение, что в топ-тройке тренеров должен был оказаться Луиш Каштру.

Президент "Динамо" Киев Игорь Суркис выступил с критикой церемонии "Футбольные звезды Украины-2020".

Слова Суркиса приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

В частности, Суркис заявил, что в тройку лучших тренеров года в Украине не должен был попасть наставник "Динамо" Мирча Луческу.

"Мне непонятно, каким образом в список лучших тренеров попал Мирча Луческу. Я вам прямо говорю. Он принял команду во втором полугодии, а награду давали за целый 2020 год. Как туда не попал тренер "Шахтера", мне тоже непонятно. Мы же должны называть вещи своими именами", - сказал Суркис.

"Для меня самый лучший тренер - это мой тренер. Но если меня спросят, кто сегодня принес больше очков в копилку Украины, я отвечу, что донецкий "Шахтер". Да, мы в этом году много очков в копилку внесли. Кто попал в полуфинал Лиги Европы? Донецкий "Шахтер". Мое мнение, что тренер "Шахтера" должен был претендовать на место в тройке номинантов, а он даже в тройку не попал", - добавил президент "Динамо".

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Также Суркис высказался в адрес Украинской ассоциации футбола, которая организовала церемонию:

"Изначально была комедийная эта церемония, скажу вам откровенно. Начиная от кандидатов, которые выбирались и заканчивая тем, как она проходила. Обычно церемония транслируется, болельщики могут посмотреть. Такое впечатление, что это все делалось для самих себя. Сегодня же нельзя критиковать нашу доблестную ассоциацию футбола. Они ж штрафуют меня, у меня уже скоро деньги закончатся. Такие вещи мне непонятны".

"Футбольные звезды Украины-2020": что нужно знать

Церемония вручения премии "Футбольные звезды Украины-2020" состоялась в пятый раз. Она прошла 15 февраля в онлайн-формате.

Лучшим тренером Украины был признан наставник "Зари" Виктор Скрипник, который обошел Мирчу Луческу и главного тренера "Десны" Александра Рябоконя. В то же время лучшим украинским тренером, работающим за рубежом, назвали Сергея Реброва ("Ференцварош").

Лучшим футболистом, выступающим в Украине, был признан динамовец Виктор Цыганков, а лучшим украинцем-легионером - Руслан Малиновский из "Аталанты".

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Автор: Антон Дударь