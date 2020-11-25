Главный тренер "Динамо" подчеркнул, что команде не хватало последнего паса.

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу подвел итоги после поражения от "Барселоны" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Слова румынского специалиста приводит официальный сайт "Динамо".

"Первый тайм мы провели лучше, имели несколько шансов. При большей доле удачи могли забить. Но во втором тайме “Барселона” показала свой уровень. Была разница в качестве, технике, быстроте мышления, скорости движения и комбинациях. После первого пропущенного мяча мы опустили руки и непонятно почему бросили играть", - отметил Луческу.

Румын также подчеркнул, что "очень недоволен" тем, что в редких контратаках, которые были у "Динамо", отсутствовал последний пас.

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"Молодые игроки “Барселоны”, будущее этой команды, переиграли нас. Они были очень мобильны, играли с очень большим желанием, их невозможно было остановить. Возможно, и удача была на их стороне, ведь первый удар в створ ворот закончился голом. А после второго гола, пропущенного вследствие углового, мы больше не играли и допустили много ошибок. Больше всего меня расстроило то, что мы проигрывали единоборства игрокам “Барселоны”, - сказал Луческу.

По мнению тренера "Динамо", арбитр должен был ставить пенальти за фол на Беньямине Вербиче в штрафной "Барселоны":

"У меня богатый опыт и я знаю, что в таких играх судьи обычно принимают сторону сильнейшей команды. Я считаю, что это пенальти. И в Барселоне не дали пенальти на Буяльском, и сегодня на Вербиче. Даже не обижаюсь на это, потому что знаю, что судьи иногда принимают сторону больших команд. Это не новость".

Он отметил, что победа "Барселоны" закономерна, однако подчеркнул: "Мне не понравилось, что мы проиграли с таким крупным счетом".

Также Луческу прокомментировал то, что "Динамо" лишилось шансов на плей-офф ЛЧ:

"С самого начала было очень сложно на что-то рассчитывать в группе с “Барселоной” и “Ювентусом”. Для меня было понятно, что мы будем бороться за евровесну".

"Динамо" - "Барселона": итоги матча

"Динамо" проиграло "Барселоне" со счетом 0:4. Киевляне потерпели третье поражение в четырех турах при одной ничьей.

Киевляне потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. У "Динамо", как и у "Ференцвароша" - по 1 очку, "Барселона" набрала 12 очков, "Ювентус" - 9.

Киевляне в четвертом подряд матче ЛЧ пропустили как минимум два гола.

В рамках первого круга "Динамо" также проиграло "Барселоне" (1:2).

В 5-м туре "Динамо" на выезде сыграет с "Ювентусом". Матч пройдет 2 декабря.

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Автор: Антон Дударь