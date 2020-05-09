Стали известны подробности возобновления Лиги Европы

Планы УЕФА раскрыл один из участников турнира.

Президент испанского "Хетафе" Анхель Торрес рассказал, когда может возобновиться Лига Европы.

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Торреса цитирует Calciomercato.

"УЕФА сообщил нам, что матчи 1/8 финала Лиги Европы обязательно состоятся. Мы проведем первую игру с "Интером" на выезде 2 или 3 августа при пустых трибунах. Второй матч пройдет в Испании 6 или 7 августа. Если коронавирус помешает провести игру на одном из наших стадионов, то сыграем на нейтральных полях", - заявил президент клуба.

Стоит отметить, что борьбу в ЛЕ продолжает донецкий "Шахтер". В первой игре 1/8 финала "горняки" на выезде обыграли немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что в футболе временно изменены два правила из-за пандемии коронавируса.