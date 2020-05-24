цей матеріал доступний українською

Продажа стадиона Черноморец в Одессе: стал известен покупатель

17:27, 24 мая 2020
Футбол
282 0
На стадионе Черноморец выступает одноименный клуб / фото ФК Черноморец

Читайте такжеОдин из лучших футбольных стадионов Украины продали на аукционе американской компании

Об этом сообщает "Думская".

"Это небольшое частное предприятие, основанное в 2016 году. Базируется в городе Ирвин, штат Калифорния. Компания занимается предоставлением финансовых услуг, в ней работает до 10 сотрудников", - отмечает источник.

Генеральным директором компании является Руслан Зинуров, исполнительным директором - Михаил Трубчик.

Напомним, "Черноморец" удалось продать на аукционе с семнадцатой попытки. Арена была продана за 5 миллионов долларов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Кривом Роге началась реконструкция стадиона "Металлург".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter