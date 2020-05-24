Продажа стадиона Черноморец в Одессе: стал известен покупатель

Владельцем арены стала компания из США, которая предоставляет финансовые услуги.

Стадион "Черноморец" в Одессе был продан американской компании "Allrise Capital Inc".

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Об этом сообщает "Думская".

"Это небольшое частное предприятие, основанное в 2016 году. Базируется в городе Ирвин, штат Калифорния. Компания занимается предоставлением финансовых услуг, в ней работает до 10 сотрудников", - отмечает источник.

Генеральным директором компании является Руслан Зинуров, исполнительным директором - Михаил Трубчик.

Напомним, "Черноморец" удалось продать на аукционе с семнадцатой попытки. Арена была продана за 5 миллионов долларов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Кривом Роге началась реконструкция стадиона "Металлург".

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