Один из лучших футбольных стадионов Украины продали на аукционе американской компании - СМИ

Стадион "Черноморец" в Одессе удалось продать с семнадцатой попытки.

Стадион "Черноморец" в Одессе был продан на аукционе неназванной американской компании.

Об этом сообщается на странице программы "ТаТоТаке" в Facebook.

Арена была продана за 5 миллионов долларов (139 миллионов гривен).

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Стадион принадлежал государственному Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и был продан с семнадцатой попытки. Впервые "Черноморец" пытались продать год назад за 40 миллионов долларов. В марте 2020 года цена была снижена до 10 миллионов долларов, однако и эту сумму выручить не удалось.

Стадион продан вместе с офисными помещениями, фитнес-центром, ресторанами, гостиницей и подземным паркингом.

Новый владелец уже внес 10 процентов от общей стоимости арены.

Напомним, на стадионе "Черноморец" свои матчи проводит одноименный клуб, который в сезоне 2019-2020 выступает в Первой лиге. В последние годы стадион в Одессе принимает матчи за Суперкубок Украины.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Италии разрешили снести легендарный стадион.

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