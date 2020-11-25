Апелляционный комитет УЕФА принял решение присудить сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии, который не состоялся.
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Эксперты, журналисты, а также болельщики бурно восприняли эту новость.
Многие считают, что в УЕФА поступили вопреки собственным принципам и приняли крайне спорное решение в пользу швейцарской стороны.
При этом звучат предложения вовсе отказаться от участия в Лиге наций, а некоторые эксперты считают, что УЕФА имел основания наказать сборную Украины.
Болельщики были еще более красноречивыми по этому поводу:
Отмена матча Швейцария - Украина: главное
- Накануне матча COVID-19 был обнаружен в тестах полевых игроков Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко, а также вратаря Дмитрия Ризныка. Утром 17 ноября были получены результаты новых тестов - еще у троих футболистов и одного из тренеров они оказались положительными.
- Главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- Еще до решения УЕФА стало известно, что УАФ подаст протест, если сборной Украины присудят техническое поражение. После решения в УАФ подтвердили, что обратятся в Спортивный арбитражный суд Лозанны.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на решение УЕФА.
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