Большая часть футбольной общественности считает решение УЕФА абсолютно несправедливым.

Апелляционный комитет УЕФА принял решение присудить сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии, который не состоялся.

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Эксперты, журналисты, а также болельщики бурно восприняли эту новость.

Многие считают, что в УЕФА поступили вопреки собственным принципам и приняли крайне спорное решение в пользу швейцарской стороны.

При этом звучат предложения вовсе отказаться от участия в Лиге наций, а некоторые эксперты считают, что УЕФА имел основания наказать сборную Украины.

Болельщики были еще более красноречивыми по этому поводу:

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Данил Слесь