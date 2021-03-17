Португальские тренеры готовятся к решающему поединку.

18 марта донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против римской "Ромы". Команды сыграют в Киеве. На предматчевой пресс-конференции оба наставника размышляли о сверхважности предстоящего противостояния.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Рома.

Слова португальских специалистов приводит официальный сайт "Шахтера".

Паулу Фонсека тепло вспомнил свои времена в Украине и подчеркнул свою особую эмоциональную связь с украинцами:

"Да, это возвращение домой. Моя жена и ребенок - украинцы, у меня очень сильная связь с Украиной и украинцами. Я пережил здесь прекрасные моменты, каждый год выигрывал чемпионат. Было много важных моментов, сложно выделить что-то одно. Самые счастливые моменты - это когда мы выигрывали чемпионат, Кубок Украины, Суперкубок. Многие моменты важны для меня".

48-летний тренер "Ромы" отметил важность забить мяч на выезде:

"Конечно, мы бы хотели завтра победить. Я не стал бы говорить, что завтра фаза обороны будет для нас важнее атаки. Эти компоненты игры важны для нас одинаково. Мы прекрасно знаем, насколько труднее будет "Шахтеру", если мы забьем, и мы приложим все усилия для того, чтобы забить и максимально усложнить жизнь соперникам".

Коуч "Шахтера" Луиш Каштру тоже был красноречивым в разговоре с журналистами:

"Мы осознаем, что завтра игра будет очень тяжелой. Однако мы постараемся сделать все, чтобы ухватиться за возможность отыграться. Нам сложно, это правда. Но почему мы не можем все изменить? Это вызов для игроков, они это понимают. Если мы проиграем - поздравлю "Рому". Это футбол. Или мы, или они. Посмотрим".

Вопреки форе в 3 мяча тренер "горняков" сохраняет отличное настроение и веру в себя:

"Мы верим в то, что мы делаем. Я верю в свою работу. Весь мир вокруг меня может быть против, но я буду верить. Я очень сконцентрирован на своей работе. В мире часто обсуждается, что говорят другие. Но люди не говорят, что они думают, не говорят это от себя. Я считаю, что мы должны говорить то, что мы думаем".

"Когда мы проигрываем, все всё знают. Когда побеждаем - знает только тренер. Странно. Видимо, это какое-то правило футбола. Мы продолжим жить по этим правилам".

Напомним, что матч между командами состоится на НСК "Олимпийский" без зрителей. Начало - в 20:00.

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Шахтер - Рома: перед матчем

Первая встреча команд состоялась в Риме 11 марта и завершилась победой команды Паулу Фонсеки со счетом 3:0.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.

Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.

В ответной игре "Роме" не поможет экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, травмировавшийся в первом поединке.

Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос.

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Автор: Будрин Артем