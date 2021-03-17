Соответствующее решение приняла КГГА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой" 18 марта состоится в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" без болельщиков.

Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

Местные государственные власти приняли решение не допустить зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, к нормализации эпидемиологической ситуации.

"В столице ситуация с распространением инфекции - тяжелая. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Мы не можем допустить большого скопления людей", - считает первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, что было продано около 14 000 билетов на поединок.

Читайте такжеШахтер-Рома: где смотреть матч Лиги Европы

Шахтер - Рома: перед матчем

Первая встреча команд состоялась в Риме 11 марта и завершилась победой команды Паулу Фонсеки со счетом 3:0.

Между матчами 1/8 финала ЛЕ "Шахтер" в УПЛ разгромил "Десну" со счетом 4:0, а "Рома" в Серии А проиграла "Парме" - 0:2.

Ранее "Шахтер" после поражения в выездном матче в плей-офф еврокубков затем вылетал из турнира в 13 из 15 случаев (трижды - после 0:3).

"Рома" в плей-офф еврокубков 32 раза побеждала в первой игре и в 27 случаях проходила дальше.

В ответной игре "Роме" не поможет экс-игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян, травмировавшийся в первом поединке.

Главным арбитром матча назначен опытный испанец Антонио Матео Лаос.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем