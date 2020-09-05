"Горняки" сыграли с донецким "Олимпиком".

Чемпион Украины "Шахтер" во время паузы на матчи сборных провел контрольный поединок против "Олимпика".

Встреча завершилась победой "Олимпика".

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На 12-й минуте Шахаб Захеди замкнул фланговый прострел, а на 39-й Тарас Завийский нанес точный удар из пределов штрафной.

На 84-й минуте Фернандо отыграл один мяч после выхода один на один. Отметим, что двумя минутами ранее бразилец пробил в штангу.

На 88-й минуте каркас ворот спас уже "горняков" - в штангу пробил Тимур Чогадзе.

"Шахтер" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Фернандо, 84 - Шахаб, 12, Завийский, 39

"Шахтер": Гриценко, Додо (Сиприано, 64), Витао, Сиприано (Бутко, 45), Маркос, Пихаленок (Мампаси, 45), Майкон, Патрик (Дентиньо, 45), Тайсон (Фернандо), Тете, Фернандо (Судаков, 54)

"Олимпик": Кичак (Альими, 45), Снурницын (Неплях, 45), Зодько, Пасич, Лебеденко (Снурницын, 63), Бабенко (Кравчук, 63), Тейшейра (Альваренга, 45), Политыло (Кириленко, 63), Завийский, Бенито (Чогадзе, 45), Шахаб (Лукьянчук, 63).

Отметим, что сразу двенадцать футболистов "Шахтера" вызваны в национальные сборные, а еще двое - в молодежные команды.

Напомним, в стартовом туре УПЛ "Шахтер" обыграл "Колос" со счетом 3:1, а затем в матче за Суперкубок Украины со счетом 1:3 проиграл "Динамо".

"Олимпик" в первом туре УПЛ со счетом 1:4 програл "Динамо".

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Автор: Антон Дударь