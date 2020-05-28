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"Как товарищеская игра": Суркис - о предстоящем матче Шахтера и Динамо

17:39, 28 мая 2020
Футбол
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Игорь Суркис высказался о проведении матча без зрителей / фото ФК Динамо

В комментарии "Футбол NEWS" Суркис выразил мнение, что у "Динамо" не будет преимущества из-за того, что матч пройдет на "Олимпийском".

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"Думаю, вообще никакого перевеса в нашу сторону не будет. Без зрителей нет поддержки. По накалу матч может быть и серьезного уровня. Но он будет проходить, как товарищеская игра. Это понятно всем. На днях смотрел матч чемпионата Германии "Боруссия" - "Бавария". Это было похоже на товарищеский матч", - сказал президент киевского клуба.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" пройдет 31 мая. Для обеих команд это будет первый официальный поединок после возобновления сезона.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" все оставшиеся домашние матчи сезона 2019-2020 будет проводить на "Олимпийском".

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