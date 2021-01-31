Донецкий "Шахтер" провел первый контрольный матч на втором турецком сборе. "Горняки" встречались с чемпионом Сербии "Црвеной Звездой".
Командам так и не удалось открыть счет в матче - 0:0.
"Шахтер" по традиции провел каждый из таймов разными составами.
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"Шахтер" - "Црвена Звезда" - 0:0
"Шахтер" 1-й тайм: Пятов, Болбат, Кривцов, Бондарь, Сиприано, Судаков, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Фернандо
"Шахтер" 2-й тайм: Трубин, Корниенко, Матвиенко, Витао, Додо, Степаненко, Маркос, Патрик, Соломон, Тайсон, Дентиньо
Отметим, что 31 января "Шахтер" также должен был встретиться с "Мурой", но матч отменили из-за вспышки коронавируса в словенском клубе.
Подготовка "Шахтера" ко второй части сезона: что нужно знать
- Первый сбор "Шахтера" также прошел в Турции с 17 по 26 января. Второй сбор проходит с 29 января по 5 февраля.
- В первом контрольном матче на первом сборе "Шахтер" не сумел обыграть польский клуб, затем упустил победу в поединке с болгарской командой, а в третьей игре разгромил представителя Македонии.
- Далее на сборе "горняки" сыграют со словацким "Слованом" (3 февраля) и грузинским "Локомотивом" (5 февраля).
- Возобновить сезон "Шахтеру" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля "горняки" проведут первую встречу с "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы.
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