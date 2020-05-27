Шахтер будет проводить домашние матчи на НСК Олимпийский

Донецкий клуб временно будет играть в Киеве и примет на "Олимпийском" "Динамо".

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что донецкий клуб в ближайшие два месяца будет проводить домашние матчи на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом он сказал в комментарии "Футбол NEWS".

"Мы будем играть на "Олимпийском". Сейчас мы заключаем договор с НСК "Олимпийский". Думаю, все будет нормально. Матч с "Динамо" состоится там, потому что обоим клубам нет смысла ехать в Харьков, играть при закрытых трибунах, а потом опять всем возвращаться", - сказал Палкин.

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"Очень много рисков относительно транспортировки команды и проживания в целом. Мы решили минимизировать этот вопрос и отыграть в Киеве. Мы хотим все наши домашние матчи до конца этого сезона отыграть на "Олимпийском", - добавил гендиректор "горняков".

Также известно, что "Динамо" оставшиеся домашние матчи сезона будет проводить на стадионе имени Валерия Лобановского.

Все оставшиеся матчи сезона 2019-2020 будут проходить без зрителей.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" в рамках 24-го тура УПЛ пройдет 31 мая.

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