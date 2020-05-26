Финал Кубка Украины по футболу перенесен в другой город
Финальный матч Кубка Украины-2020 перенесен из Тернополя во Львов.
Данное решение было принято в ходе заседания исполкома Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт организации.
Матч пройдет на стадионе "Арена Львов".
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Согласно плану-календарю УАФ, финал Кубка Украины должен состояться 8 июля.
"Мы вынужденно перенесли финал Кубка Украины из Тернополя во Львов из-за непростой ситуации с коронавирусом в городе Тернополь", - прокомментировал данное решение первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко, которого цитирует meta-ratings.com.ua.
Напомним, в полуфиналах Кубка Украины сыграют "Минай" - "Динамо" и "Ворскла" - "Мариуполь".
Как сообщал УНИАН, футбольный сезон в Украине возобновится 30 мая.
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