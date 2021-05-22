Каталонский клуб хочет усилить позицию нападающего.

Лучший бомбардир в истории английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро по завершению нынешнего сезона присоединится к испанской "Барселоне".

Об этом сообщил авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что Агуэро и "Ман Сити" обоюдно решили не пролонгировать контракт, который истекает летом 2021. 32-летний форвард на правах свободного агента пополнит состав "Барселоны". Соглашение Серхио рассчитано до июня 2023 года.

Поговаривают, что инициатором трансфера был сам Лионель Месси, поскольку Агуэро для него приятель, кум и соотечественник. Месси является крестным отцом сына Агуэро. Они никогда до этого не выступали в одном клубе, а играли вместе только за сборную Аргентины.

Отметим, что портал Transfermarkt уже на странице игрока отметил трансфер как оформленный. В контракте Агуэро предусмотрена опция бонуса, если "Барселона" выиграет Лигу чемпионов.

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Серхио Агуэро: карьера в "Ман Сити"

Агуэро присоединился к "Сити" в 2011 году, перейдя из "Атлетико" и став на тот момент рекордным подписанием "горожан".

В футболке "Сити" форвард провел 388 поединков, забив 258 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, а также лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди иностранцев.

С "горожанами" он пять раз выиграл чемпионат Англии, шесть раз - Кубок лиги, три раза - Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии в 2019 году.

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Автор: Артем Будрин