"Проработали живот": футболист сборной Украины принял вызов от звезды Ливерпуля (видео)

Сергей Кривцов принял участие в челлендже.

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов принял участие в челлендже, который запустил футболист "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

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Нидерландский защитник предложил прокачать пресс максимальное количество раз, удерживая мяч поочередно руками и ногами, за 45 секунд. У звезды мерсисайдцев получилось сделать упражнение 30 раз.

Кривцов повторил достижение коллеги, а затем передал эстафету партнерам по "Шахтеру".

"Принял вызов от ван Дейка! Проработали прессик, точнее, живот. Ребята - Матвиенко, Коваленко, Болбат - вам тоже будет полезно. Тарас Степаненко, для тебя это - пыль", - подписал видео в Instagram Кривцов.

Напомним, украинская Премьер-лига была остановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир будет возобновлен 30 мая.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" провел первую тренировку после карантина.