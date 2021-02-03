Серджи Роберто не мог побороть вирус на протяжении долгого времени.

Игрок "Барселоны" Серджи Роберто сдал 26 положительных тестов на коронавирус, прежде чем выздороветь.

Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Ксавьера Кампоса.

В конце ноября Роберто получил травму, а 2 декабря стало известно о том, что он заразился коронавирусом.

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После этого футболист еще 25 раз сдавал положительные тесты на COVID-19, прежде чем наконец-то получил отрицательный результат.

Из-за положительных тестов Роберто долгое время не мог вернуться к тренировкам на базе "Барселоны", чтобы приступить к работе по восстановлению после травмы.

Футболист смог вернуться на поле 1 февраля в матче чемпионата Испании против "Атлетика".

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Автор: Антон Дударь