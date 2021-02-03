Серджи Роберто / фото REUTERS

Игрок "Барселоны" Серджи Роберто сдал 26 положительных тестов на коронавирус, прежде чем выздороветь.

Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Ксавьера Кампоса.

В конце ноября Роберто получил травму, а 2 декабря стало известно о том, что он заразился коронавирусом.

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После этого футболист еще 25 раз сдавал положительные тесты на COVID-19, прежде чем наконец-то получил отрицательный результат.

Из-за положительных тестов Роберто долгое время не мог вернуться к тренировкам на базе "Барселоны", чтобы приступить к работе по восстановлению после травмы.

Футболист смог вернуться на поле 1 февраля в матче чемпионата Испании против "Атлетика".

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Автор: Антон Дударь