За отборочный цикл футболисты смогли заработать себе на трехкомнатную квартиру в Киеве.

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3", телеведущий Александр Денисов озвучил примерную сумму премиальных, которую футболисты сборной Украины заработали за выход на Евро-2020.

Об этом он сказал в программе "Денисов TIME", передает сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

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По словам Денисова, кто из игроков и сколько денег получит, определяет главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Возьмем для примера деньги за отбор на Евро-2020, все суммы "белые", налоги в бюджет Украины были заплачены. О каких суммах речь? Роман Яремчук в интервью Игорю Бурбасу оценил эту сумму в трехкомнатную квартиру в Киеве. Но город большой, районы есть разные. Можно сказать, что в "Новопечерских Липках" трехкомнатную квартиру за эту сумму не купишь. А вот на Лукьяновке - вполне можно", - отметил Денисов.

Телеведущий продолжил:

"В Лиге наций это было где-то 50 тысяч у.е. на футболиста, в отборе на Евро или ЧМ цифры больше, от 100 тысяч долларов. Это не за матч, а за весь цикл. Эту сумму оговаривает главный тренер сборной".

Денисов также подчеркнул, что при Шевченко "бонусы в сборной стали системой".

"Главное - попасть в сборную, и бонус точно будет. Конечно, размер будет зависеть от того, насколько хорошо и системно футболист принимает участие в матчах", - подытожил он.

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

В квалификации Евро-2020 сборная Украины заняла первое место в одной группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой.

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи в Румынии пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины проведет спарринги против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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Автор: Антон Дударь