Украинская сборная гарантировала себе второе место в отборочной группе.

Сборная Украины по футзалу стала участником финального турнира Евро-2022.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Матч Украина - Албания, запланированный на 11 апреля, был отменен - албанцы не прибыли на заключительный матч отбора в Украину (причинами назывались забастовка авиадиспетчеров и ситуация с коронавирусом в Албании).

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Однако и без этого поединка украинцы гарантировали себе попадание в шестерку лучших команд, которые заняли в отборочных группах вторые места и получили прямые путевки на Евро-2022.

На Евро-2022, кроме Украины, сыграют Нидерланды (хозяева), Хорватия, Россия, Грузия, Азербайджан, Словакия, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Словения, Италия, Финляндия, Португалия, Польша. Сборные Беларуси и Сербии определят последнего участника в стыковых матчах.

Евро-2022 пройдет с 9 января по 5 февраля.

Сборная Украины в отборе на Евро-2022 по футзалу: главное

Сборная Украины вела борьбу за путевку на чемпионат Европы в одной группе с командами Хорватии, Дании и Албании.

Украинцы разгромили сборную Албании, а также проиграли хорватам на выезде. Затем хорваты победили украинцев еще раз - в Запорожье при пустых трибунах. После этого Украина дважды разбила Данию в Запорожье.

После пяти матчей Украина набрала 9 очков и заняла второе место в своей группе (у Хорватии - 18 очков в шести матчах).

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Автор: Антон Дударь